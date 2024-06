Elon Musk: “nieuwe Tesla Roadster kan vliegen”

Via het sociale mediaplatform X heeft Elon Musk gezegd dat de nieuwe Tesla Roadster kan vliegen.

In 2017 stelde Tesla de nieuwe Roadster voor, een elektrische sportwagen die zelfs de luidste supercars het nakijken moet geven.

We zijn nu 7 jaar later, en de auto is nog steeds niet op de markt. Dat weerhoudt Tesla CEO Elon Musk er niet van om af en toe gedurfde uitspraken te doen over dit nieuwe model.

Het afgelopen weekend zei Musk op X dat de nieuwe Tesla Roadster kan vliegen. Meer details heeft hij er tot nu toe nog niet over gegeven, dus we zullen allicht moeten wachten om het resultaat te zien tot de auto eindelijk uit de ontwikkelingsfase treedt.

