Nieuwe BMW X3 is niet elektrisch, wel hybride (2024)

BMW’s best verkochte model zit volledig in het nieuw!

Afgelopen nacht heeft BMW de gloednieuwe X3 voorgesteld. Een belangrijke gebeurtenis, want met meer dan 350.000 verkochte exemplaren, was de vorige (i)X3 in 2023 de best verkochte BMW ter wereld.

Verrassend bij de lancering van deze nieuwe X3 is dat er geen elektrische variant komt, terwijl de vorige versie die wel had. De nieuwe krijgt wel milde hybride diesels en benzines, én een plug-in hybride.

Die plug-in hybride heet voluit X3 30e xDrive, en beschikt over vierwielaandrijving, een systeemvermogen van 299 pk en in totaal 450 Nm koppel. 0 tot 100 doet de plug-in X3 daarmee in 6,2 seconden, en de topsnelheid bedraagt 215 km/u.

De in de automaat ondergebrachte elektromotor haalt z’n stroom uit een 19,2 kWh batterij (netto capaciteit), waarmee de auto een theoretische elektrische actieradius (WLTP) behaalt van 90 km. Laden kan thuis of aan middelsnelle (AC) laadpalen tot 11 kW. De auto krijgt geen snellaadmogelijkheden (DC).

Op prijzen is het nog even wachten tot de auto in de BMW-configurator verschijnt. Wij doen alvast een gokje op 68.000€ voor de plug-in hybride.

Vind je de nieuwe X3 mooi? Laat het even weten in de comment!

