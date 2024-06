VW maakt elektrische ID.3 goedkoper (2024)

Volkswagen lanceert een goedkopere versie van de ID.3.

Tot voor kort kostte de goedkoopste ID.3 (de gefacelifte versie) in België 39.990€. Die auto heeft een 58 kWh (netto) batterij, achterwielaandrijving en 204 pk.

De pre-facelift was ook te verkrijgen als goedkope “Pure”-uitvoering, met 45 kWh accu (netto), 150 pk en achterwielaandrijving. Toen de facelift gelanceerd werd, verdween deze uit de configurator, maar nu lanceert Volkswagen de ID.3 Pure opnieuw, mét geüpdate specificaties.

De nieuwe ID.3 Pure facelift doet het namelijk met een accu met 52 kWh netto capaciteit (+15%), 170 pk (+13%) en achterwielaandrijving. Het theoretische WLTP-rijbereik komt uit tussen 356 km en 387 km. De Pure staat in de catalogus aan 37.990€ inclusief BTW. En daarmee kunnen we opnieuw een model toevoegen aan de lijst van elektrische auto’s die in aanmerking komen voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

