VW ID.3 facelift: beter interieur en Tesla-style navigatie (2023)

Drie jaar na z’n lancering wordt de Volkswagen ID.3 getrakteerd op een facelift (2023).

Facelifts herken je per definitie aan de buitenkant, maar de hoeveelheid fillers en botox die de ID.3 geïnjecteerd krijgt is beperkt. Vooraan kan je de gefacelifte ID.3 onderscheiden door twee verticale luchtsleuven aan weerszijden en een iets scherper vormgegeven “motorkap”. Qua make-up krijg je voortaan extra keuze; er komt een nieuwe tint zwart, een soort racy blauw en olijfgroen in de optielijst.

Het zit vanbinnen

De vernieuwde schoonheid zit hoofdzakelijk vanbinnen. Daar krijgt de ID.3 zachtere materialen op de deurpanelen, een veganvriendelijk stuurwiel, een optionele head-up display en het centrale infotainment-scherm groeit van 10 duim naar 12 duim.

Tesla-style navigatie

Ook de software voor het infotainment werd bijgeschaafd. Het gaat hier nog niet om de nieuwe generatie software waar VW hard aan werkt, maar het geheel moet wel weer een pak frisser aanvoelen. Dat zal je vooral merken aan de navigatie, die je voortaan in Tesla-stijl langs de juist laadpalen zal leiden.







Je kan de ID.3 voortaan bestellen met een uitklapbare trekhaak, al kan je die enkel gebruiken voor een fietsendrager (max. 75 kg) en niet voor een aanhangwagen.

Actieradius

Wat goed werkt hoef je niet te veranderen. Met die gedachte in het achterhoofd houdt Volkswagen de aandrijflijnen van z’n elektrische auto ongewijzigd. De ID.3 zal dus nog steeds verkrijgbaar zijn met een 58 kWh of 77 kWh batterij, die 150 kW (204 pk) stroom naar de achterwielen stuurt.

In de praktijk zal je met de 58 kWh ongeveer 340 km ver geraken op een volle accu, en met de 77 kWh ongeveer 435 km. De officiële WLTP-cijfers komen uit op respectievelijk 426 km en 546 km.

De versie met de grootste batterij (77 kWh) ziet z’n snellaadvermogen stijgen van 135 kW naar 170 kW. De 58 kWh-versie behoudt het maximale laadvermogen (120 kW) van de pre-facelift.

Officiële prijzen zullen in april gecommuniceerd worden. De eerste leveringen volgen eind 2023.

