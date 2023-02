Nieuwe lithium-ontdekking maakt India een batterijgrootmacht

India kondigt aan dat het een nieuwe lithiumbron ontdekt heeft, die het land tot één van de grootste lithiumspelers ter wereld kan maken.

Voor de switch naar elektrische mobiliteit heeft de wereld gigantisch veel batterijen nodig, en dus gigantisch veel lithium. Lithium kan in dat opzicht beschouwd worden als de nieuwe olie, en iedere grootmacht is er koortsachtig naar op zoek.

De grootste bekende hoeveelheden lithium bevinden zich in Chili (9,3 miljoen ton) en Australië (6,3 miljoen ton).

Derde grootste bron

India vond eerder al kleinere hoeveelheden lithium, maar nu maakt het land bekend dat het een grote voorraad ontdekt heeft in Salal-Haimana, Reasi district, een bergachtige regio in het noorden van het land. Een geopolitiek gevoelig gebied ook, aangezien het geclaimd wordt door zowel India als Pakistan. Volgens het Indiase ministerie van mijnbouw zou het gaan om 5,9 miljoen ton, wat het land de derde grootste toeleverancier van lithium kan maken.

Het ministerie communiceerde ook dat het plannen aan het uitwerken is om de lithiummijnen op te starten in de regio.

Lokale batterijproductie

In plaats van de lithium te exporteren, heeft India echter grootse plannen om het metaal zelf te gebruiken. In oktober 2021 lanceerde de overheid een call om batterijfabrieken op te starten. Drie grote bedrijven schreven zich daarop in; twee Indiase bedrijven (Mahindra en Ola) en één buitenlandse groep (Hyundai). Deze bedrijven presenteerden plannen om fabrieken te bouwen met een capaciteit tot 130 GWh. Ter vergelijking, de wereldwijde productie bedroeg in 2020 767 GWh.

Onder het FAME-programma (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles), dat in 2019 gelanceerd werd, heeft India ook ambitieuze plannen voor de eigen ontwikkeling, productie en verkoop van geëlektrificeerde voertuigen, maar dat programma heeft tot hiertoe weinig succes. De producten die de lokale autoconcerns, zoals Tata en Mahindra, afleveren laten te wensen over, en het land is nog te afhankelijk van ingevoerde grondstoffen. Deze lithiumvondst kan daar mogelijks bij helpen.

