Vlaamse dieselauto’s massaal afgekeurd door nieuwe roetfiltertest

In 2022 werden maar liefst 33.308 dieselauto’s afgekeurd op de autokeuring door de nieuwe roetfiltertest. Bovendien gaat het hierbij slechts om cijfers voor een half jaar.

De Vlaamse dieselrijder heeft het niet onder de markt de laatste jaren. Sinds 2017 wordt een groot deel van hen verbannen uit de lage-emissiezones (LEZ), en nu worden ze massaal onderworpen aan een nieuwe strengere roetfiltertest op de autokeuring.

Die nieuwe “deeltjestellertest” (PN-meting) mist zijn effect niet, zo blijkt uit cijfers van GOCA, de koepelorganisatie van Vlaamse keuringcentra.

In 2021, toen de oude roetfiltertest nog in voege was, werden slechts 2.095 dieselauto’s afgekeurd wegens een te hoge uitstoot.

In 2022 steeg dat naar maar liefst 33.308 afgekeurde dieselauto’s.

De test werd pas ingevoerd op 1 juli 2022, dus extrapoleren we de cijfers naar een heel jaar, dan zou het gaan om ongeveer 67.000 afgekeurde diesels per jaar! Dat is 32 keer meer dan vóór de nieuwe roetfiltertest werd ingevoerd.

Euro 5 vaakst afgekeurd

Aangezien de nieuwe roetfiltertest enkel toegepast wordt op euro 5 en 6 diesels, zijn het dus allemaal vrij recente auto’s (bouwjaar 2011 of jonger) die afgekeurd worden. De euro 5’s vallen wel vier keer vaker door de mand dan de euro 6’en.

Wie een rode kaart krijgt door de roetfiltertest, kreeg initieel twee weken de tijd om zijn uitlaatsysteem in orde te laten brengen. Meestal moet de roetfilter vervangen of gereinigd worden.

Garagisten konden de vraag echter niet bijhouden, waardoor de termijn al eens verlengd werd naar 3 maanden, maar ondertussen krijg je bij afkeuring gewoon een groene kaart en mag je het bij de volgende periodieke keuring nog eens proberen.

Euro 4 voorlopig veilig

Oudere dieselauto’s (euro 4 en lager) worden nog steeds onderworpen aan de oude roetfiltertest waardoor deze auto’s vlotter door de autokeuring geraken.

