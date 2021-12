Portugal’s nieuwe lithiummijnen doen inwoners vrezen voor milieuschade

De EU wil op korte termijn toegang krijgen tot belangrijke Portugese lithium-voorraden, en dat doet inwoners vrezen voor milieuschade.

Europa wil de komende jaren miljoenen elektrische auto’s produceren. De batterijen voor al die auto’s hebben veel lithium nodig, en dat komt momenteel hoofdzakelijk uit Australië en Zuid-Amerika.

Om de afhankelijkheid van die regio’s af te bouwen, wil de EU Europese lithium-voorraden beginnen aanspreken, en die bevinden zich hoofdzakelijk in het noorden van Portugal.

De Portugese overheid wil in zee gaan met het Britse bedrijf Savannah Resources PLC om in Noord-Portugal grootschalige lithium-mijnen te openen. Ook het Portugese oliebedrijf Galp Energia en het Zweedse batterijbedrijf Northvolt zijn betrokken.

Door protest van lokale bewoners lijkt de Portugese overheid de finale beslissing voorbij de verkiezingen van januari 2022 te willen tillen.

“Niet ten koste van alles”

De Portugese regering, onder leiding van António Costa, vreest voor electorale schade. Belangrijke natuurgebieden en duurzame landbouwactiviteiten zullen immers plaats moeten ruimen voor de nieuwe lithiummijnen. Bovendien dient de regio als belangrijke waterbron voor Noord-Portugal.

Volgens Nuno Forner van de Portugese milieu-organisatie “Zero” mag de exploitatie van lithium niet “ten koste van alles gaan”.

In Covas do Barroso, een dorpje waar Savannah binnenkort z’n eerste mijn wil openen, klinkt het protest extremer. “We weten dat het politieke en economische krachten zijn die beslissen”, aldus Nelson Gomes, de vertegenwoordiger van een lokale protestorganisatie. Gomes voorspelt dat de mijn in Covas do Barroso landbouw zal vernietigen, waterlopen zal omleggen en enorme puinhopen zal creëren. “Ik zal er alles aan doen om dit tegen te houden”, aldus Gomes.

Savannah’s CEO David Archer op zijn beurt zegt “238 maatregelen” klaar te hebben om de milieu-impact te beperken.

