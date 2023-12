We geven een overzicht van enkele belangrijke fiscale wijzigingen in 2024, met betrekking tot elektrische voertuigen, laadpalen en thuisbatterijen.

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur, en dat gaat gewoonlijk gepaard met een reeks nieuwe belastingen en belastingvoordelen. Voor elektrische voertuigen, laadpalen en thuisbatterijen zijn dit de belangrijkste veranderingen.

1. Minimum VAA stijgt

Wie een elektrische auto gebruikt van zijn werkgever of vennootschap, dient daarvoor een voordeel van alle aard (VAA) bij z’n inkomstenbelasting te tellen. De formule die daarvoor gehanteerd wordt vind je hier.

Voor 100% elektrische auto’s met een catalogusprijs van 44.916€ of minder geldt in 2023 sowieso de minimum VAA van 1.540€ (per jaar). In 2024 zal dit bedrag zo goed als zeker geïndexeerd worden. Een exact bedrag is nog niet bekend, maar wij denken dat het zal uitkomen op ongeveer 1.650€.

2. Belastingvermindering laadpaal daalt

Particulieren die thuis slimme of bidirectionele laadpalen installeren kunnen nu al een belastingvermindering krijgen, maar in 2024 daalt het voordeel.

Voor slimme laadpalen daalt de belastingvermindering van 30% met een plafondbedrag van 525,00€ naar 15% met een plafondbedrag van 262,50€. Op 31 augustus 2024 komt de maatregel ten einde.

OOK INTERESSANT: Elektrische auto’s die bidirectioneel kunnen laden

Voor bidirectionele laadpalen daalt de belastingvermindering van 30% met een plafondbedrag van 2.400€ naar 15% met een plafondbedrag van 1.200€.

Lees er hier meer over.

3. Verhoogde belastingaftrek laadpalen eindigt

Bedrijven die slimme laadpalen installeren die publiek toegankelijk zijn kunnen momenteel van een verhoogde belastingaftrek van 150% genieten op de investering. Deze maatregel eindigt op 31 augustus 2024. Lees er hier meer over.

4. Premie thuisbatterij

Tot en met 31 maart 2023 kon je als particulier een premie van 1.150€ bekomen bij de Vlaamse overheid, voor de installatie van een thuisbatterij. Op 1 januari 2024 zal het premieloket hiervoor sluiten waardoor je dus geen nieuwe aanvragen meer zal kunnen doen.

5. Premie voor nieuwe elektrische auto

Vanaf 1 januari 2024 kan je van de Vlaamse overheid een premie van 5.000€ krijgen voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto met een maximumprijs van 40.000€. Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die in aanmerking komen.

6. Premie voor tweedehands elektrische auto

Voor tweedehands elektrische auto’s kan je vanaf 1 januari 2024 een premie van 3.000€ krijgen van de Vlaamse overheid. De oorspronkelijke cataloguswaarde van dit tweedehangsvoertuig mag niet meer bedragen dan 60.000€ incl. BTW.

Ben jij op de hoogte van nog andere fiscale wijzigingen? Laat het weten in de reacties, en we voegen ze toe aan dit artikel.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.