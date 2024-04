Deze elektrische auto krijgt plots 20.000€ korting in België

De Belgische afdeling van het automerk Fisker biedt momenteel maar liefst 20.000€ korting op z’n elektrische SUV’s, maar er zit misschien een addertje onder het gras.

De kans dat je al van Fisker gehoord hebt is klein, en toch heeft het merk reeds een lange geschiedenis achter de rug in de elektrische-auto-markt.

Reeds in 2011 bracht Fisker Automotive een plug-in hybride op de markt, de Karma, die verkocht als zoete broodjes. Toch ging het merk in 2013 failliet. De Deense oprichter Henri Fisker sloeg er in om de merknaam “Fisker” uit de brand te slepen en richtte daarmee in 2016 Fisker Inc op in de Verenigde Staten.

Fisker Inc heeft met de “Ocean” momenteel één elektrische auto in het gamma. De Ocean is een volledig elektrische SUV. De topversie, de “Extreme”, beschikt over een flinke 106 kWh batterij (netto capaciteit) waarmee je in de praktijk ongeveer 550 km ver geraakt.

Fisker zit echter opnieuw in financiële problemen, waardoor de Ocean’s in de uitverkoop gaan. Het verdeelcentrum in Rumst heeft momenteel 16 Fisker Ocean Extreme auto’s in voorraad, die worden aangeboden met een korting van exact 20.000€. Daarmee komt de nettoprijs, afhankelijk van de opties, uit op 43.590€ tot 45.600€. Dat is jammer genoeg net te veel om in aanmerking te komen voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€, maar wie weet valt er nog een beetje te onderhandelen?

Als Fisker Inc onverhoopt failliet gaat, wordt het natuurlijk wel de vraag waar je terecht kan voor garantie, onderhoud en wisselstukken.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.