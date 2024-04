Goedkoopste elektrische auto wordt nog 4000€ goedkoper

De vernieuwde Dacia Spring (2024) wordt in België 4.000€ goedkoper in de markt gezet dan het uitgaande model, al wordt daar wel iets voor opgeofferd in de basisuitrusting.

In februari 2024 onthulde Dacia de vernieuwde Spring, een elektrische stadsauto waarmee het de competitie aangaat met de Citroën ë-C3. In tegenstelling tot wat de meeste andere merken doen, zet Dacia de vernieuwde Spring in de markt met een goedkopere vanafprijs dan het uitgaande model.

De goedkoopste versie is de Spring 45. Deze auto beschikt net als de uitgaande versie over een 26,8 kWh (bruto) batterij in combinatie met een 45 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft. Deze auto wordt gelanceerd aan 16.990€, terwijl de uitgaande 45 nog een vanafprijs van 20.990€ had. De auto wordt dus 4.000€ goedkoper, al heeft Renault wel de manuele airconditioning daarvoor uit de standaarduitrusting van de 45 gehaald. In combinatie met de Vlaamse EV-premie van 5.000€ komt de nettoprijs uit op een fenomenale 11.990€.

Ook de duurdere aandrijflijn, de 65, die net als het uitgaande model een 26,8 kWh (bruto) batterij met een 65 pk elektromotor combineert, wordt 3.790€ goedkoper en kost voortaan 18.990€.

De basisuitrusting is ondanks de stevige prijsdaling nog redelijk te noemen. De 45 komt standaard met het “Essential”-pakket dat ondermeer cruise control, snelheidsbegrenzer, een verstelbaar stuur en centrale vergrendeling met afstandsbediening bevat. De goedkoopste 65 komt met het “Expression”-pakket dat bovenop de Essential-uitrusting ook o.a. manuele airconditioning en ruitenwissers met regensensor bevat.

