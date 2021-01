Met alle media-aandacht voor elektrische mobiliteit zou je denken dat elektrische voertuigen al aardig vertegenwoordigd zijn in het Belgische wagenpark, maar is dat zo? In dit artikel vertellen we je hoeveel elektrische en andere milieuvriendelijke voertuigen precies rondrijden in België.

Aantal elektrische wagens

Volgens het Belgische statistiekbureau stonden er op 1 augustus 2020 in totaal 23.983 volledig elektrische personenwagens ingeschreven. Op een totaal wagenpark van 5.888.589 komt dit op een aandeel van slechts 0,41%.

Zetten we het elektrische personenwagenpark van de voorbije jaren in een grafiek, dan zien we wel een exponentiële groei.

Nemen we ook alle andere voertuigen (bromfietsen, motorfietsen, bussen, bestelwagens, …) in rekening, dan komt het aantal ingeschreven elektrische voertuigen uit op 30.015. Dit stemt overeen met 0,39% op een totaal voertuigenpark van 7.651.138.





In de verkoop van nieuwe wagens heeft de elektro-auto wel al een belangrijk marktaandeel. Tijdens Coronajaar 2020 werden in totaal 500.003 nieuwe personenauto’s ingeschreven, waarvan 3,5% volledig elektrisch. In 2019 bedroeg dat percentage 1,6%.

De best verkochte elektrische wagens in 2020 waren de Tesla Model 3, de Audi e-tron en de Renault Zoe.

Aantal hybride wagens

Kijken we naar de hybride-markt, dan zien we dat deze sterker vertegenwoordigd is. Op 1 augustus 2020 reden in België 154.807 hybrides rond, wat 2,63% van het totaal aantal personenwagens uitmaakt. Het gaat hierbij zowel om diesel-, benzine- als stekker-hybrides.

LEES OOK: Elektrische auto verkoop groeit in 2020 ondanks vertraagde economie

Ook de nieuw-verkoop loopt goed. In 2020 was 10,9% van alle nieuw ingeschreven personenwagens hybride. In 2019 was dat 4,7%.

Auto’s op gas

De gas-auto’s beginnen achter te lopen op elektrische wagens. Op 1 augustus 2020 telde België 14.957 personenwagens op gas (CNG en LPG), of 0,25% van het totaal aantal ingeschreven personenwagens. In 2019 waren het er 14.924.

Conclusie

De markt van milieuvriendelijke wagens (elektrisch, hybride) zit duidelijk in de lift, maar maakt nog steeds een klein deel uit op het totale personenwagenpark (3,04%).

In de nieuw-verkoop beginnen alternatieve aandrijvingen wel een serieus deel van de koek op te eisen. In 2020 werden in België 500.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. 10,9% daarvan waren hybride en 3,5% elektrisch.

