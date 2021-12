10 interessante elektrische auto’s die in 2022 komen

De elektrificatietrein zal ook in 2022 voortdenderen. In dit artikel geven we een overzicht van de interessantste elektrische auto’s, die in 2022 nieuw op de markt komen.

1. Mercedes EQE

Met de EQE heeft Mercedes een elektrische equivalent in petto van de E-Klasse. De E-Klasse is wat mij betreft zowat de beste auto uit het E-segment, dus het wordt interessant om te zien of de EQE even aantrekkelijk wordt.

2. BMW i7

Met de EQS heeft Mercedes nu al een elektrische “topsegmenter” in het aanbod, dus kan concurrent BMW niet lang meer wachten om met een elektrische versie van z’n 7-serie te komen. Die komt er in 2022 in de vorm van de i7.

3. Lotus Evija

Sportwagenfabrikant Lotus brengt in 2022 z’n eerste elektrische auto op de markt, de Evija. Deze supercar krijgt vermoedelijk een 70 kWh batterij en maar liefst 2.000 pk!

4. Kia Niro EV (Gen2)

Kia heeft een volledig nieuwe, tweede generatie, Niro klaar. Net als de oude versie, zal de nieuwe Niro in 2022 beschikbaar zijn met zowel een elektrische, plug-in hybride als hybride aandrijflijn.

5. Polestar 3

Na 1 en 2 komt 3. Aan logica geen gebrek bij Polestar. Waar de Polestar 1 een plug-in hybride coupé is, en de Polestar 2 een volledig elektrische crossover zal de Polestar 3 een volledig elektrische SUV worden.

Specificaties zijn schaars, maar zeer binnenkort krijgen we de niet-gecamoufleerde versie te zien, en dan zal allicht veel meer info vrijgegeven worden.

6. Volvo XC100

Bij Volvo beschikken ze al over een kleine elektrische SUV (C40/XC40), en daar komt in 2022 een full-size SUV bij in de vorm van de XC100. Directe competitie voor de Tesla Model X en de BMW iX zeg maar.

7. Cupra Born

De sportwagenafdeling van Seat, “Cupra”, gaat in 2022 volledig elektrisch. Hun eerste EV is de Born, een elektrische auto op basis van de VW ID.3, maar met een sportiever design en meer vermogen.

8. Nissan Ariya

Na de succesvolle Leaf, is het bij Nissan lang stil geweest omtrent de introductie van nieuwe elektrische modellen. Nu hadden ze met de heksenjacht op hun eigen CEO wel andere dingen aan het hoofd.

2022 lijkt nu toch het jaar van de ommekeer te gaan worden, met de marktintroductie van de Ariya, een volledig nieuwe elektrische SUV.

9. Volkswagen ID.5

Na ID.3 en ID.4 komt ID.5. Net als Polestar volgt ook Volkswagen de wetten van de logica. De ID.5 wordt een coupé-versie van de ID.4 SUV.

10. Audi Q6 e-tron

Audi beschikt met de e-tron, de e-tron Sportback, de Q4, de Q4 e-tron, en vooral met de e-tron GT, al over een mooi aanbod EV’s. Dat aanbod wordt in 2022 uitgebreid met de Q6 e-tron, een elektrische SUV die zich tussen de Q4 en de e-tron moet gaan positioneren.

We hebben jullie in dit artikel de nieuwe elektrische auto’s gepresenteerd die wij het interessantst vinden, maar er komen volgend jaar uiteraard nog andere nieuwe EV’s op de markt. Een volledig overzicht vind je hier.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.