Tesla aanvaardt voortaan Dogecoin in webshop

Elon Musk heeft zonet aangekondigd dat Tesla de cryptomunt Dogecoin zal aanvaarden voor bepaalde producten.

Elon Musk en Tesla spelen al geruime tijd met het idee om cryptomunten te aanvaarden als betaalmiddel. Eerder dit jaar werd Bitcoin even aanvaard voor het aankopen van Tesla auto’s.

Via Twitter liet Elon Musk zonet weten dat het voortaan de cryptomunt Dogecoin zal aanvaarden voor enkele “merchandise” items. Hij verwoordt het als volgt:

” Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes “

Tesla wil dus eerst experimenteren met de cryptomunt, voor het crypto’s gaat aanvaarden voor het hele gamma aan producten.

