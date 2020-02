OFFICIEEL: Skoda’s eerste elektrische SUV heet Enyaq

Skoda onthult de naam voor z’n volgende volledig elektrische auto.

Met de Citigo-e iV heeft Skoda nu al een elektrische auto in het gamma, maar het gaat om een quasi-identieke kopie van de Volkswagen e-Up. Binnenkort wil Skoda z’n eigen elektro-creatie lanceren, in de vorm van een volledig elektrische SUV.

Van die elektrische SUV kregen we de afgelopen jaren al een voorsmaakje met de Vision iV conceptauto. Nu maakt Skoda ook de productienaam bekend: Enyaq. Vreemd genoeg komt de inspiratie voor die naam niet uit TsjechiĆ«, maar wel uit Ierland, waar “Enya” zoveel zou betekenen als “levenskracht”.

De Skoda Enyaq zal gebouwd worden op het MEB-platform. Dat is een platform dat door de Volkswagen groep speciaal ontwikkeld werden voor elektrische wagens, zoals bijvoorbeeld de VW ID.3.

De productieversie van de Skoda Enyaq zal nog voorgesteld worden in 2020 en de eerste leveringen verwachten we ergens in 2021.