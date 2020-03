Ontvang gratis laadsessies voor je nieuwe Tesla via deze link

Ga je een nieuwe Tesla kopen en wil je graag enkele gratis laadsessies aan de Superchargers krijgen? Dat kan via onze referral link.

Tesla heeft een referral programma lopen waarbij bestaande klanten nieuwe klanten kunnen aanbrengen. Het huidige referral programma (2020) biedt 1.500 gratis kilometers aan de Tesla laadpalen. Gebruik je bij de aankoop van je Tesla deze link, dan krijgen zowel jij als ik 1.500 km gratis stroom aan de Superchargers.

Ideaal om jezelf én eGear.be letterlijk een duwtje in de rug te geven 🙂

Momenteel werkt het referral programma enkel bij de aankoop of lease van een nieuwe Model 3, Model S of Model X (en nog niet voor de Model Y, Roadster, Cybertruck of tweedehands Tesla’s).