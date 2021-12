Nieuwe Waalse verkeersbelasting straft zware auto’s

Zware auto’s zullen vanaf 2023 zwaarder belast worden in Wallonië.

Mede door de SUV-isering worden auto’s steeds zwaarder. Dat is niet goed voor het verbruik, niet goed voor het milieu en niet goed voor onze wegen. We konden het dus zien aankomen dat overheden zouden ingrijpen.

De eerste overheid in ons land die zware auto’s begint aan te pakken is de Waalse. Afgelopen vrijdag werd in het Waals parlement gestemd over nieuwe verkeersbelastingen. Daarin zitten veranderingen voor lichte vrachten en oldtimers, maar ook de formules voor BIV en verkeersbelasting veranderen, en die houden dus rekening met het gewicht van de auto.

Dit zijn de nieuwe voorgestelde formules:

BIV (TMC) = basisbedrag op basis van vermogen x (CO2/150) x (MTM/2000) x (0,7 voor CNG en LPG / 0,8 voor hybride / 1 voor benzine / 1,2 voor diesel)

Jaarlijkse verkeersbelasting (TC) = (BIV/3) + 50€

Volgens de eerste berekeningen van mobiliteitsfederatie Traxio gaat het voor een “willekeurig gekozen” SUV uit het middensegment om een BIV-stijging van 2.478€ naar 4.096€. De jaarlijkse verkeersbelasting (TC) zou voor een dergelijke auto dan weer stijgen van 513€ naar 1.419€.

De meeste elektrische auto’s zijn, omwille van de batterij, natuurlijk ook zwaar. Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe Waalse verkeersbelastingen voor elektrische wagens, maar vermoedelijk krijgen ze (voorlopig?) een uitzonderingsregime.

De nieuwe Waalse autofiscaliteit zou vanaf 1 januari 2023 in voege treden.

