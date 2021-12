Tesla Model S en X niet meer te koop in Europa

De Tesla Model S en X zijn niet meer te bestellen in Europa.

Niet enkel de klassieke automerken, ook Tesla lijkt te kampen met productie- en leveringsproblemen.

In emails aan enkele Europese klanten liet Tesla weten dat het buiten de VS geen nieuwe bestellingen meer aanneemt voor de Model S en X. Uit dergelijke emails blijkt ook dat klanten die reeds een bestelling hebben gedaan hun auto ten vroegste in de tweede helft van 2022 kunnen verwachten.

De Model X en S staan wel nog op de Europese websites, maar wanneer je op “Bestel nu” klikt, krijg je geen prijzen meer te zien. Je kan er het volgende bericht lezen: “Prijzen en opties zullen definitief worden bepaald als de levering nadert. U ontvangt een melding om uw bestelling te voltooien zodra de definitieve prijzen en opties worden gepubliceerd.”.

VIDEO: Hoe Tesla uit China’s gratie is gevallen

Wanneer de leveringen weer op kruissnelheid komen is niet duidelijk.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.