Audi’s nieuwe snellaadhub biedt ultiem laadcomfort

Snelladen in stijl en zonder tijdverlies? Audi gaat er werk van maken.

Wie met de elektrische auto op reis gaat en dus onderweg moet snelladen, heeft ongetwijfeld al ongemakken ervaren. Vaak staan de snellaadpalen, zeker als het Tesla palen zijn, in een niemandsland met in het betere geval een twijfelachtig Chinees restaurant op wandelafstand.

Erger nog. Soms staan die snellaadpalen gewoon bij een klassiek tankstation waar je je voor een toiletbezoek tussen veel te veel dieselrijders moet begeven.

Daar wil Audi iets aan doen. Met de “Audi Charging Hub” introduceren ze een snellaadstation, inclusief een stijlvolle lounge met werk- en ontspanningsmogelijkheden, snacks, koffie en de mogelijkheid om een maaltijd te laten bezorgen.

Opvallend betaalbaar

De eerste Charging Hub opent op 23 december 2021 de deuren in het Nuremberg Exhibition Center in Duitsland. Wie over een “e-tron Charging Service” oplaadkaart beschikt kan er laden aan 0,31€ per kWh. Dat is niet eens zoveel duurder dan wat je tegenwoordig betaalt om thuis te laden.

Het gaat om een proefproject, dus of dit concept uitbreiding zal krijgen valt af te wachten.

