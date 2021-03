Overzicht van alle elektrische auto’s die je tweedehands kan kopen in België (2021). Het gaat om alle elektrische modellen die ooit in België te koop geweest zijn, maar nu uit productie zijn of vervangen zijn door recentere versies.

✪ Prijs: goedkoopste Belgische catalogusprijs die ooit gold voor dit model, inclusief BTW. “+accu” betekent dat de batterij moest gehuurd of geleast worden; dit is een vaste kost per maand die varieert van 40€ tot 150€.

✪ Periode: de jaren dat de auto nieuw op de markt verkrijgbaar was in België.

✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat of getest door de redactie van eGear.be. Het gaat om de actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C), voor de wagen in nieuwstaat. Hou er rekening mee dat dit voor een tweedehands model lager kan liggen.

Elektrische occasie kopen

Sinds 2008 zijn autoconstructeurs meer en meer elektrische wagens beginnen ontwerpen en produceren. Daardoor zijn er nu al heel wat elektrische 2dehands auto’s te vinden in België. Er zijn specifieke zaken waar je op moet letten bij de zoektocht naar een elektrische occasie auto, die die niet spelen bij de aankoop van een gewone 2de hands auto. Lees er hieronder meer over.

1. Batterijdegradatie

Het belangrijkste onderdeel van een elektrische wagen is de batterij. De huidige generatie batterijen zijn gevoelig aan degradatie, wat wil zeggen dat ze over de loop van tijd minder en minder energie kunnen opslaan.

Deze degradatie is afhankelijk van model tot model, maar hoe de auto gebruikt is heeft een invloed. Te veel snelladen bijvoorbeeld kan nadelig zijn. Na 5 à 10 jaar kan een batterijdegradatie van 10% tot 20% als normaal beschouwd worden.

Doe bij voorkeur steeds een lange-afstandstest met de tweedehands elektrische auto die wil kopen, om te kijken of de actieradius nog steeds aan je noden voldoet.

2. Laadopties

Elektrische auto’s kan je thuis aan het stopcontact opladen, maar de meeste modellen hebben ook mogelijkheden om sneller te laden.

Ga na over welke laadmogelijkheden je occasie beschikt. Dit varieert per model, maar sommige snellere laadmogelijkheden worden bij heel wat modellen ook als optie aangeboden (vooral driefasig laden is vaak een optie).

3. Specifiek voor Tesla’s

Heel wat Tesla Model S en X’en (tot 2018) werden verkocht met de mogelijkheid om gratis te laden aan de Superchargers, Tesla’s eigen laadpaalnetwerk. Dit gratis laden werd in principe toegekend voor de levensduur van de wagen, en is dus interessant voor tweedehands kopers.

Ga na of jouw tweedehands Model S of X over deze optie beschikt. Indien het niet zo is, moet je aan de Tesla Superchargers gewoon betalen. Hier lees je meer over de tarieven.

Suggesties

Wil je een tweedehands elektrische auto toevoegen, of heb je een foutje gezien? Laat het weten in de reacties of via email.