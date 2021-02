De Mazda MX-30 is een volledig elektrische auto met een realistische actieradius van 170 km. De auto is momenteel te bestellen en leverbaar in België.

Mazda MX-30 prijs

Een Mazda MX-30 kopen kan in België vanaf 33.490€.

PrijsEG1 Mazda MX-30 33.490€

EG1 Prijs in België, inclusief BTW.

Productie & Levering

Mazda MX-30 Leverbaar sinds

(in België) Sep 2020 Levertermijn

[maanden] 4

Specs & Prestaties

Specificatie Mazda MX-30 Batterijcapaciteit [kWh]

Bruto 35,5 Batterijcapaciteit [kWh]

Bruikbaar 30,5 Aandrijving Voorwiel Rijbereik [km]

WLTP 200 Rijbereik [km]

EGEAR-rangeEG2 170 Acceleratie 0-100 km/u [s] 9,7 Topsnelheid [km/u] 140 Vermogen [kW/pk] 105 / 143 Koppel [Nm] 265 Verbruik [kWh/100km]

EGEAR-verbruikEG2 17,9 CO2-uitstoot [g/km] 0 Luchtweerstand [Cd] NA

EG2 Rijbereik en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).

Opladen

In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een Mazda MX-30, aan verschillende laadpunten.

Laadpunt Mazda MX-30

Stopcontact

1-fase

10A / 2,3kW

(10%-100%) 14u00EG3

Wallbox

1-fase

16A / 3,7kW

(10%-100%) 9u00EG3

Wallbox

1-fase

32A / 7,4kW

(10%-100%) 5u15EG3

Beperkt tot 6,6kW

Type 2

3-fase

16A / 11kW

(10%-100%) 9u00EG3

Beperkt tot 3,7kW

Type 2

3-fase

32A / 22kW

(10%-100%) 5u30EG3

Beperkt tot 6,6kW

CCS

DC

50kW

(10%-80%) 40 minEG3

Beperkt tot 37kW

CCS

DC

350kW

(10%-80%) 40 minEG3

Beperkt tot 37kW

EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.





Laadkosten

In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de Mazda MX-30, aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.

Laadpunt Prijs

per

kWh Prijs

per

100km ThuisEG4 0,19€ 3,7€ Publiek (AC) middelsnelEG5 0,32€ 6,3€ Publiek (DC) snelEG6 0,75€ 14,8€

EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van regio tot regio. We vermelden hier het gemiddelde bedrag. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.

EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.

EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.

Afmetingen & Gewicht

Afmetingen Mazda MX-30 Lengte [mm] 4395 Breedte [mm] 1795 Breedte met spiegels [cm] NA Hoogte [mm] 1570 Spoorbreedte voor [mm] 1565 Spoorbreedte achter [mm] 1565 Wielbasis [mm] 2655 Bodemvrijheid [mm] 136 Draaicirkel [mm] 11370 Koffer [liter] 366 Koffer [liter]

Achterbank neergeklapt 1171 Massa Rijklaar [kg] 1720 Massa Max. Toegestaan [kg] 2119 Laadvermogen [kg] 499 Dakbelasting [kg] 75 Trekhaak mogelijk Nee Zitplaatsen 5 Deuren 5 Isofix plaatsen Ja, 2 plaatsen Segment C

Belastingen

Belasting Mazda MX-30 Belasting op inverkeerstelling

VlaanderenEG7 0€ Jaarlijkse verkeersbelasting

VlaanderenEG7 0€ Aftrekbaarheid voor

Belgische bedrijven 100%

EG7 In Wallonië en Brussel worden andere verkeersbelastingen toegepast dan in Vlaanderen. Bekijk de verschillen en alle andere subsidies en belastingen voor geëlektrificeerde voertuigen op deze pagina.

Foto’s