Mercedes belooft eigen “Tesla Supercharger” laadstations

Mercedes gaat Tesla achterna, en investeert miljarden in de uitbouw van een wereldwijd netwerk van snellaadstations.





Elf jaar geleden, in 2012, begon Tesla met de uitbouw van een netwerk van snellaadstations die “Superchargers” gedoopt werden. Anno 2023 telt het netwerk wereldwijd meer dan 4.000 stations met in totaal bijna 40.000 laadpunten. Initieel waren de Superchargers enkel toegankelijk voor Tesla-rijders, maar sinds 2022 kunnen ook eigenaars van andere elektrische auto’s er terecht.

Andere automerken vertrouwden tot hiertoe op derde partijen om laadcapaciteit uit te bouwen. Audi experimenteert wel met eigen luxueuze laadstations, maar is nog niet tot een grote uitrol overgegaan.

Via een persbericht laat Mercedes weten dat het in 2023 wel begint met de uitrol van een “global high-power charging network”. De Mercedes laadstations zullen wereldwijd, ook in Europa, geopend worden, maar de VS en Canada zijn eerst aan de beurt. In de komende 6 á 7 jaar zal Mercedes, samen met het Amerikaanse energiebedrijf MN8, één miljard euro investeren in de Amerikaanse laadstations. Mercedes spreekt over laadvermogens van 350 kW, wat tegenwoordig de standaard is.

Vlakbij eetgelegenheden en toiletten

De Mercedes laadstations zullen toegankelijk zijn voor iedereen, maar Mercedes-rijders krijgen wel een voorkeursbehandeling. Zij zullen op voorhand een plekje kunnen reserveren, en ze zullen gebruik kunnen maken van “Plug & Charge”, een systeem waarmee je enkel je auto hoeft in te pluggen en geen laadpas hoeft te gebruiken.

Tot hiertoe klinkt het concept zeer gelijkaardig aan de Tesla Superchargers, maar Mercedes belooft zich te onderscheiden door een luxueuze laadervaring. Het merk belooft namelijk dat de stations dichtbij eetgelegenheden en toiletten zullen gebouwd worden. Mercedes belooft ook een “geoptimaliseerde layout”, voldoende ruimte rondom het voertuig voor probleemloos in- en uitstappen, overkapping ter bescherming tegen het weer, aangename verlichting en bewakingscamera’s om een veilige laadervaring te creëren.

Wanneer we de eerste Mercedes laadstations op Europese bodem mogen verwachten is nog niet duidelijk.

