Tesla Superchargers nu toegankelijk voor alle elektrische auto’s

Met bijvoorbeeld een Audi e-tron gaan laden aan een Tesla Supercharger, dat kan voortaan ook in België.

De Tesla Superchargers zijn een begrip in autoland. Met de Supercharger laadpalen was Tesla in 2012 namelijk het eerste bedrijf om op grote schaal een succesvol snellaadpaal-netwerk uit te bouwen.







De Superchargers waren tot voor kort enkel toegankelijk voor wie met een Tesla rijdt. In juni 2021 schreven we reeds dat Tesla de Superchargers in Noorwegen, Frankrijk en Nederland zou openstellen voor andere elektrische auto’s, bij wijze van pilootproject. Deze week liet Tesla via een persbericht weten dat het pilootproject uitbreiding vindt naar België, en ook naar het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Spanje en Zweden.

70 eurocent

Sinds 18 mei 2022 kunnen non-Tesla rijders laden op de 9 Belgische Supercharger locaties in Antwerpen, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Aarlen, Namen, Remouchamps, Verviers en Waver.

De laadprijs is afhankelijk van locatie tot locatie, maar kost gemiddeld 0,70€ per kWh. Wie een abonnement neemt van 12,99€ per maand kan laden aan gemiddeld 0,55€ per kWh. Voor een gemiddelde elektrische auto komt dat neer op ongeveer 11€ per 100 km. De exacte kWh-tarieven kan je raadplegen in de Tesla app.

