Audi breidt Charging Hubs uit naar Zürich, Salzburg en Berlijn

Audi investeert verder in z’n nieuw laadconcept, de “Charging Hub”.

De Audi Charging Hub is een snellaadstation met een lounge en een cateringaanbod. Door de locatie in of nabij grote steden, wil Audi hiermee vooral e-tron rijders aantrekken die thuis niet kunnen laden. Gebruikers kunnen een plekje reserveren via een app.







De eerste hub die in Nürnberg geopend werd eind april 2022 is volgens Audi een succes. De zes beschikbare oplaadpunten werden er al 3.100 keer gebruikt, goed voor 24 laadsessies en 800 kWh stroom per dag.

Daarom heeft Audi beslist om in 2022 nieuwe Charging Hubs te openen in Zürich, Berlijn en Salzburg. Medio 2024 moeten er nog meer locaties volgen, vooral in Duitsland.

