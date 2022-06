Cupra belooft 2 nieuwe elektrische auto’s tegen 2025

Volkswagen investeert stevig in Cupra, en belooft twee nieuwe volledig elektrische auto’s en een nieuwe plug-in hybride tegen 2025.

In 2018 werd Cupra omgevormd van de Seat sportafdeling tot een op zichzelf staand automerk onder de vleugels van de Volkswagen-groep. Cupra focust zich vooral op geëlektrificeerde auto’s met een sportieve touch. Dat blijkt goed in de markt te liggen, want sinds z’n lancering heeft Cupra reeds 200.000 auto’s verkocht. De omzet steeg van €430 miljoen in 2018 tot €2,2 miljard in 2021. Op middellange termijn hoopt Cupra maar liefst 500.000 auto’s per jaar te leveren.







Om die groeiplannen vorm te geven, heeft Cupra deze week drie volledig nieuwe modellen aangekondigd. Momenteel bestaat het gamma uit de Born (BEV) en de Formentor (PHEV), en tegen 2025 moeten daar de UrbanRebel (BEV), de Terramar (PHEV) en de Tavascan (BEV) bijkomen.

De UrbanRebel is een compacte 5-deurs stadswagen met volledig elektrische aandrijflijn. De auto beschikt over 226 pk, sprint in 6,9 seconden naar 100, en belooft een theoretisch rijbereik van 440 km. In 2025 moet de UrbanRebel van de band rollen.

De Terramar is een nieuwe SUV, die zowel met klassieke verbrandingsmotoren als met een plug-in hybride aandrijflijn leverbaar wordt vanaf 2024.

LEES OOK: Elektrische auto’s die bidirectioneel laden

De Tavascan tenslotte is een volledig elektrische SUV die tegen 2024 in de showroom verschijnt. Onderhuids zal hij vermoedelijk veel delen met de ID.4 GTX.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.