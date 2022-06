Het capaciteitstarief wordt voor de tweede keer uitgesteld. De nieuwe streefdatum om het in te voeren is 1 januari 2023.

Momenteel betaal je als elektriciteitsverbruiker enkel voor de hoeveelheid stroom (kWh) die je afneemt, maar met de invoering van het capaciteitstarief zullen ook de pieken in je verbruik de stroomfactuur gaan bepalen. Die pieken worden geregistreerd door de nieuwe digitale meters.







Het capaciteitstarief had van start moeten gaan op 1 januari 2022, maar werd uitgesteld naar 1 juli 2022. Nu wordt het opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2023.

Volgens energieregulator VREG is het uitstel nodig omdat Fluvius niet voldoende tijd heeft uitgetrokken om het nieuwe systeem te testen. Wat vermoedelijk ook meespeelt is het feit dat lang niet iedereen al over een digitale meter beschikt. Een deel van de reeds geïnstalleerde digitale meters functioneert bovendien niet naar behoren, omdat ze niet bekabeld zijn, en ze het gsm-signaal niet kunnen uitzenden door slecht bereik. Verder zijn de stijgende energieprijzen een grote kopzorg, en wil de regering met het capaciteitstarief nu allicht niet meer olie op het vuur gooien.

De invoering van het capaciteitstarief zal van veel consumenten een verandering vragen. Ze zullen hun verbruik zoveel als mogelijk moeten spreiden. Door een gedragsverandering, door de installatie van zonnepanelen en een thuisbatterij, of een combinatie van beiden. EV-rijders die thuis laden zullen moeten opletten om niet aan al te hoge vermogens te laden, willen ze hun stroomfactuur niet te hard laten stijgen.

