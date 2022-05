Elektriciteitsprijzen lijken te stabiliseren in mei 2022

Je elektrische auto thuis opladen met netstroom kost in mei 2022 ongeveer evenveel als in april.

Sinds de toename van de inflatie simuleren we bij eGear.be elke maand hoeveel het kost om een elektrische auto thuis op te laden met netstroom. De voorbije maanden steeg de kostprijs quasi elke maand, maar deze maand lijken de prijzen te stabiliseren.

Uit onze V-Test simulaties blijkt namelijk dat wie z’n EV thuis oplaadt met netstroom, daarvoor 0,33€ tot 0,39€ per kWh betaalt voor het goedkoopste contract, aangegaan in mei 2022. Aan deze tarieven kost het 6,7€ tot 7,9€ aan elektriciteit om met een gemiddelde elektrische auto 100 km te rijden. De verschillen zijn afhankelijk van de netbeheerder in jouw regio en hoeveel stroom je in totaal afneemt. Hier kan je de details van onze simulaties bekijken.

Vorige maand, in april 2022, ging het om 0,34€ tot 0,39€ per kWh.

Nieuwe schattingsmethode

We moeten wel opmerken dat de VREG sinds deze maand een andere methode gebruikt om de jaarprijs voor variabele contracten te schatten, dus het kan zijn dat een eventueel grotere prijsdaling of -stijging hierdoor gemaskeerd wordt. Volgens de VREG zou de nieuwe schattingsmethode dichter bij de werkelijkheid moeten liggen dan de schattingen van de leveranciers zelf. We zullen dus pas volgende maand, in juni 2022, weer één op één kunnen vergelijken op basis van dezelfde parameters en dezelfde schattingsmethode.

Hoewel de prijzen op het eerste zicht lijken te stabiliseren deze maand, liggen ze wel dubbel zo hoog als voor de pandemie. Pre-corona, in februari 2020, kostte het in Vlaanderen nog 0,17€ tot 0,21€ per kWh om thuis te laden.

