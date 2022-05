Elektrische Ford Mustang mag voortaan meer gewicht slepen

Modeljaarupdate 2022 van de Ford Mustang Mach-E komt met een hoger sleepgewicht voor sommige versies.

Elektrische auto’s en een trekhaak, het is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Er zijn enkele uitzonderingen die een degelijk sleepvermogen hebben van boven de 1.500 kg, maar bij de meeste EV’s is het sleepgewicht nog altijd beperkt tot 750 kg, of kan je zelfs helemaal geen trekhaak monteren.

De Ford Mustang Mach-E bijvoorbeeld, een stevige SUV die oogt alsof hij een fullsize caravan richting de Spaanse costas kan sleuren, heeft een sleepvermogen van slechts 750 kg.

Daar komt nu verandering in met de introductie van modeljaar 2022. De “extended range” versies zien hun sleepvermogen namelijk stijgen van 750 kg naar 1000 kg. Het gaat specifiek om deze twee uitvoeringen:

Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD (88 kWh | 216 kW)

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (88 kWh | 258 kW)

De andere drie modellen in het gamma behouden hun sleepgewichthomologatie van 750 kg. Het gaat om deze uitvoeringen:

Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD (68 kWh | 198 kW)

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (68 kWh | 198 kW)

Ford Mustang Mach-E GT (88 kWh | 358 kW)

Schot in de roos

Naast de upgrade van het sleepgewicht krijgt modeljaar 2022 nog enkele andere kleine wijzigingen. Ford heeft het over verbeterd rijcomfort, verbeterde one-pedal driving en “37 minuten snellere laadtijd tussen 80% en 90% batterijcapaciteit”.

Ford geeft ook nog mee dat de Mustang Mach-E, een jaar nadat hij gelanceerd is, als een schot in de roos beschouwd kan worden. Met name het feit dat 88% van elektrische Mustang rijders van een ander automerk komen, stemt Ford gelukkig.

