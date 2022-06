Thuis opladen tot 5% goedkoper in juni 2022

De residentiële elektriciteitsprijzen dalen lichtjes in juni 2022, ten opzichte van mei 2022. Dat is goed nieuws voor wie z’n elektrische auto thuis laadt met netstroom.

Na maanden van prijsstijgingen lijken de elektriciteitsprijzen te stabiliseren. In mei zagen we al dat de prijzen gestabiliseerd leken, en deze maand zien we opnieuw een stabilisatie of zelfs een daling, afhankelijk van in welke regio je woont.







Woon je in de regio met de goedkoopste netbeheerder (Intergem), dan betaal je 0,34€ per kWh om je EV ’s nachts op te laden, voor het goedkoopste contract dat je kan aangaan in juni 2022. Vorige maand was dat 0,33€ (stroom voor 30.000 km) tot 0,34€ (stroom voor 7.500 km tot 15.000 km), afhankelijk van hoeveel km je doet. Een stabilisatie dus.

Woon je in de regio met de duurste netbeheerder (Gaselwest), dan betaal je 0,37€ per kWh om je EV ’s nachts op te laden, voor het goedkoopste contract dat je kan aangaan in juni 2022. Vorige maand was dat 0,37€ (stroom voor 30.000 km), 0,38€ (stroom 15.000 km), of 0,39€ (stroom voor 7.500 km). Wie voor veel kilometers laadt, kan dus een daling zien tot 5%. Wie voor weinig kilometers laadt, ziet een stabilisatie.

