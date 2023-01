Elektrische auto werd 10,8% duurder in 2022

We gaan na hoeveel duurder elektrische auto’s zijn geworden het afgelopen jaar (2022).





Alles wordt duurder, het is een understatement voor 2022. Want door de hoge inflatie werd zowat alles effectief een pak duurder, en zo ook elektrische auto’s.

Voor alle 100% elektrische automodellen berekenden wij een gemiddelde prijsstijging van 10,8% de afgelopen 12 maanden.

We vergelijken daarbij steeds auto’s met dezelfde aandrijflijn en het goedkoopst beschikbare uitrustingsniveau. Het is interessant om op te merken dat, door de krapte op de markt, een aantal automerken hun goedkoopste aandrijflijnen geschrapt hebben het afgelopen jaar. Daardoor worden consumenten richting duurdere modellen gedreven, wat op zich ook een inflatoir effect is dat niet meegerekend werd in ons cijfer van 10,8%.

Dit zijn enkele opvallende prijsstijgers:

De Nissan Ariya (63 kWh | 218 pk | FWD) werd in april 2022 aangekondigd voor 48.900€, en kost ondertussen 60.600€ (+23,9%).

De Toyota bZ4X (64 kWh | 204 pk | FWD) werd in april 2022 aangekondigd voor 49.920€ en kost ondertussen 59.820€ (+19,8%)

De Kia EV6 (73 kWh | 229 pk | RWD) werd begin 2022 gelanceerd aan 48.990€ en kost nu 58.990€ (+20,4%). De goedkopere Standard Range wordt niet meer aangeboden.

