Deze 15 nieuwe elektrische wagens komen naar autosalon van Brussel

Van 10 tot 19 januari 2020 gaat het autosalon van Brussel opnieuw door. We geven een overzicht van alle nieuwe productieklare elektrische wagens die er voor het eerst hun opwachting maken.

1. Audi e-tron Sportback

Audi brengt in Europese première de gloednieuwe e-tron Sportback mee naar Brussel, een SUV-coupé variant van de gewone e-tron. De e-tron Sportback tekent een theoretisch WLTP-rijbereik op tot 448 km (55 quattro) en kost minstens 72.000€ (50 quattro). Hij wordt leverbaar vanaf maart 2020. Lees er meer over hier.

2. DS 3 Crossback E-Tense

Citroën’s luxedochter DS toont z’n eerste elektrische auto in Brussel. De DS3 E-Tense heeft een realistische actieradius van 280 km en kost minstens 37.700€. De eerste leveringen volgen begin 2020.

DS maakt ook van de gelegenheid gebruik om z’n nieuwe E-Tense FE20 te showen, een nieuwe elektro-racewagen voor het volgende Formule E seizoen.

3. Hyundai Ioniq

Hyundai brengt dan weer de gefacelifte Ioniq met grotere batterij mee. Voortaan gaat die met 38 in plaats van 28 kWh door het leven.

4. Mercedes EQV

De EQV, Mercedes’ eerste elektrisch minibusje, krijgt z’n Belgische première in Brussel. De EQV wordt leverbaar vanaf eind 2020. Lees er hier alles over.

5. Mini Electric

De gloednieuwe elektrische Mini komt naar Brussel. Mini’s eerste elektro-auto geraakt in de praktijk 190 km ver en kost minstens 33.100€.

6. Opel Corsa-e

Ook Opel brengt z’n nieuwe elektrische telg mee. De Corsa-e heeft een realistische range van 280 km, kost 30.495€ en de eerste leveringen volgen in de lente van 2020.

7. Peugeot e-208

Nog binnen de PSA-groep komt de Peugeot e-208 naar Brussel. De auto heeft dezelfde aandrijflijn als de Opel Corsa-e en DS3 E-Tense, en quasi identieke specificaties. Voor 29.991€ rolt hij vanaf de lente van 2020 de Belgische dealers buiten.

8. Polestar 2

Volvo’s elektrisch submerk Polestar brengt de nieuwe “2” mee naar de Heizel. Met z’n 78 kWh batterij geraakt deze in de praktijk ongeveer 400 km ver. Voor 59.800€ kan je hem vanaf volgende zomer kopen.

Polestar brengt overigens ook de plug-in hybride “1“, die slechts in beperkte oplage gebouwd wordt, mee naar Brussel.

9. Porsche Taycan

Hoewel Porsche België het ons nog niet bevestigd heeft, kan het bijna niet anders dan dat ze de nieuwe Taycan meebrengen. De auto moet immers vanaf januari in de Belgische showrooms staan, dus dan heeft het autosalon de perfecte timing voor de lancering.

10. Renault ZOE

Op de Renault stand kan je de gloednieuwe Zoe gaan bewonderen. Deze beschikt nu over 52 kWh batterijcapaciteit, wat 15% meer is dan z’n voorganger. Bekijk hier alle specificaties.

11. Seat Mii electric

Bij Seat mag hun eerste elektrische auto naar Brussel. Met z’n praktijk-range van 200 km en basisprijs van 21.190€ is het financieel gezien één van de interessantste e-auto’s die in 2020 op de markt komen.

12. Skoda Citigo-e iV

Ook de Mii’s broertje, de Skoda Citigo-e iV (foto boven dit artikel) komt naar de Expo. Hij heeft identieke specificaties en wordt begin 2020 gelanceerd.

13. Smart EQ

De gefacelifte elektrische Smart maakt z’n Belgische première in Brussel.

14. Volkswagen ID.3

Bij VW mag de nieuwe ID.3, een elektrische hatchback met tot 430 km praktische actieradius, de stand sieren. De duurste 1st edition (+50.000€) modellen worden vanaf de zomer leverbaar. Voor de goedkopere uitvoeringen (vanaf ongeveer 30.000€) is het wachten tot 2021.

Ook de nieuwe e-Up (het drielingbroertje van de Mii electric en Citigo-e) komt allicht naar Brussel, maar die werd ons nog niet bevestigd door d’Ieteren.

15. MG ZS EV

Het Britse MG is terug, onder Chinese vlag. Ze brengen een elektrische SUV mee naar Brussel, de ZS EV, die in 2020 al op de markt komt. Lees er hier meer over.