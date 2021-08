Porsche Taycan “facelift” te bestellen in alle regenboog kleuren

Voor modeljaar 2022 krijgt de elektrische Porsche Taycan een aantal updates, waaronder hogere efficiëntie en een groter kleurenaanbod.

De Taycan draait ondertussen alweer mee sinds 2020, dus Porsche vond het hoog tijd voor een update.

Van een facelift spreken is misschien wat oneerbiedig, want aan het exterieur van de Taycan verandert niets. De verschillen zitten vooral onderhuids.

Om te beginnen bij de actieradius. De 2022 Taycan is efficiënter, wat het rijbereik ten goede moet komen. Een welgekomen update, want op het vlak van actieradius liep de Taycan een beetje achter. De hogere efficiëntie wordt o.a. bereikt door bij de vierwielaangedreven versies 1 elektromotor uit te schakelen bij het uitbollen (In Normal en Range modus), en door een beter temperatuurmanagement van de batterij.





Porsche zegt de auto niet opnieuw te gaan homologeren, waardoor de officiële WLTP-range gelijk blijft. De verbetering gaat allicht slechts over een 10-tal kilometer. Of deze update ook softwarematig wordt doorgevoerd bij oudere Taycans is niet duidelijk.

De 2022 Taycan krijgt ook een “Remote Park Assist” waarmee je kan parkeren via je smartphone zonder dat je zelf in de auto moet zitten. Verder is Android Auto nu volledig geïntegreerd in het infotainmentsysteem, en er zijn een aantal incrementele verbeteringen aan de stembediening en de navigatie.

Tenslotte krijgt de Taycan 65 (!) nieuwe kleuren in de optielijst, waaronder enkele historische kleuren van de 911. Als je daar je zin niet in vindt, kan je ook zelf een kleurstaal binnenbrengen om het koetswerk van je Taycan op te vrolijken.

De updates worden ook doorgevoerd op de recenter geïntroduceerd Taycan Cross Turismo. De vernieuwde Taycan moet vanaf september 2021 leverbaar zijn.

