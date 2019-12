MG lanceert elektrische SUV nu ook in België

Het teloorgegane automerk MG komt terug met een elektrische SUV. Niet meer heel Brits, maar wel in een Chinees jasje.

Het in 1924 opgerichte Britse automerk MG beleefde eind vorige eeuw woelige tijden. Het merk verdween begin jaren 2000 van de Europese markt en de restanten kwamen in 2006 in Chinese handen terecht.

De Chinese eigenaar SAIC wil MG nu een nieuwe kans geven in Europa, en dat moet gebeuren met de lancering van een volledig elektrische SUV, de “ZS EV”. Die auto werd enkele maanden geleden al geïntroduceerd in Nederland, en komt nu ook naar België. De première is voorzien op het autosalon van Brussel.

De ZS EV is een elektrische variant van de gewone benzine-gevoede ZS, een SUV die in 2017 in China op de markt kwam. De elektrische ZS wordt voorwielaangedreven door een elektromotor met 143 pk en 353 Nm koppel. De 0 tot 100 sprint duurt 8,2 seconden en z’n topsnelheid is beperkt op 140 km/u.

Dankzij z’n 44,5 kWh batterij tekent de ZS EV een theoretisch rijbereik op van 263 km (WLTP). In de praktijk verwachten een realistische actieradius van ongeveer 200 km.

Brand Stores

Thuis laden aan een gewoon stopcontact duurt ongeveer 20 uur. Dankzij de 80 kW CCS laadtechnologie kan je aan een snellaadpaal van 10% tot 80% laden in ongeveer 40 minuten. Aangezien moderne elektrische wagens al gemakkelijk tegen de 150 kW laden is dit niet bijzonder snel, maar afhankelijk van je vereisten best acceptabel.

In België moet de eerste elektrische MG minstens 30.985€ inclusief BTW kosten. Dat is een pak geld, maar MG belooft dat zelfs de basisversie (Comfort) al rijkelijk uitgerust is, met o.a. adaptieve cruise control, navigatie, aluminium velgen en parkeersensoren. Wie het nog wat luxueuzer wil, kan voor de “Luxury” uitvoering opteren.

De verdeling zal gebeuren via nog te benoemen Brand Stores. Wanneer de eerste leveringen volgen is niet duidelijk, maar we hebben het nagevraagd, en updaten dit artikel van zodra we bericht krijgen.