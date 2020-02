Deze 5 nieuwe elektrische wagens komen naar Genève autosalon

Van 5 tot 15 maart 2020 opent het Zwitserse autosalon van Genève (GIMS) opnieuw z’n deuren. We geven een overzicht van alle nieuwe productieklare elektrische wagens die er hun Europese of wereldwijde première maken.

1. Aiways U5

Genève is dit jaar een mager feestje. Waar de 2019-editie nog met 16 nieuwe elektrische wagens kon uitpakken, zijn dat er dit jaar slechts 5. Dit valt grotendeels te verklaren doordat autosalons op hun retour zijn. Europese en Amerikaanse automerken pakken met belangrijke nieuwigheden liever uit op private gelegenheden, waar ze alle aandacht van de journalisten naar zich toe kunnen trekken.

Wie profiteert van de Europese afwezigheid zijn de Chinezen. Uit het oosten krijgen we namelijk een inzending van Aiways. Dit Chinese automerk brengt een productieversie van de U5 (foto boven dit artikel) mee, een elektrische SUV met voorwielaandrijving. De Aiways U5 heeft een 65 kWh batterij die naar onze inschatting goed is voor een rijbereik van 250 km. De U5 moet in de lente van 2020 op de markt komen in Europa.

2. Fiat 500e

Onder druk van de Europese uitstootnormen begint Fiat het EV-verhaal stilletjesaan serieus te nemen. De Italianen brengen de productieversie van de nieuwe 500e naar Genève, een elektrische stadsauto die nog in 2020 gelanceerd wordt. Fiat had al eens een 500e in de VS, maar het ging eerder om een halfslachtige poging om aan de Californische uitstootrechten te voldoen. Nu lijkt Fiat meer energie in z’n elektrische 500 gestoken te hebben, want de auto staat op een volledig nieuw platform.

3. Skoda Enyaq

De elektrische afdeling van Skoda is in 2020 reeds goed gelanceerd met de introductie van de Citigo iV, het drielingsbroertje van de VW e-Up en de Seat Mii Electric. Nu komt er een tweede EV in het Skoda gamma. De Tsjechen tonen in Genève namelijk de productieversie van de Enyaq, een volledig elektrische SUV. Lees er meer over hier.

4. Renault Twingo ZE

Renault brengt de Twingo ZE mee, een elektrische auto die z’n genen deelt met de Smart EQ forfour.

5. Polestar 3

Polestar brengt de 2 mee naar Genève, een elektrische auto die directe competitie vormt voor de Tesla Model 3. Maar het Chinees-Zweedse merk komt ook nog met een verrassing. Dat wordt allicht de Polestar 3, de tweede volledig elektrische wagen in het Polestar gamma.