50 elektrische auto’s die 5000€ Vlaamse premie krijgen in 2024

In 2024 hebben particulieren, vzw’s en deelautobedrijven in Vlaanderen recht op een premie van 5.000€ bij de aankoop van een nieuwe 100% elektrische auto met een maximumprijs van 40.000€ (aankoopprijs op factuur, inclusief BTW, opties en kortingen maar exclusief een eventuele overnamekorting). Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die in aanmerking komen voor de premie.

Laatste update: 18 december 2023

Naar verwachting zullen heel wat automerken die modellen hebben die juist boven de 40.000€ uitkomen, hun prijzen aanpassen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse EV-premie.



Bovendien komen er de komende maanden nog enkele nieuwe elektrische auto’s op de markt die mogelijks in aanmerking komen voor de EV-premie.



Dit overzicht wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data. Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Foto Auto Prijs KM Forthing Evo Electric 🇨🇳

83kWh* | 204pk | FWD 39.995€ 400 Opel Astra Electric 🇩🇪

50kWh | 156pk | FWD 39.990€ 330 VW ID.3 Pro Performance 🇩🇪

58kWh | 204pk | RWD 39.990€ 345 Maxus Euniq6 🇨🇳

66kWh* | 177pk | FWD

39.990€ 285 Seres 3 🇨🇳

49kWh* | 163pk | FWD 39.990€ 265 MG ZS EV LR 🇨🇳

68kWh | 156pk | FWD 39.885€ 350 Aiways U5 🇨🇳

60kWh* | 204pk | FWD 39.628€ 310 VW ID.4 Pure 🇩🇪

beperkte oplage (200)

52kWh | 170pk | RWD 39.649€ 290 Citroën ë-C4 X ER 🇪🇸

50kWh | 156pk | FWD 39.300€ 335 Peugeot e-2008 🇪🇸

46kWh | 136pk | FWD 39.165€ 265 Opel Mokka-e 🇫🇷

50kWh | 156pk | FWD 39.500€ 325 Cupra Born 🇩🇪

58kWh | 204pk | RWD 39.024€ 285 Cupra Born 🇩🇪

58kWh | 231pk | RWD 39.274€ 290 Renault Kangoo E-Tech 🇫🇷

45kWh | 120pk | FWD 38.990€ 230 Volvo EX30

Single Motor 🇨🇳

49kWh | 272pk | RWD 38.990€ 275 MG 5 Electric LR 🇨🇳

57kWh | 156pk | FWD 38.885€ 305 Citroën ë-C4 ER 🇪🇸

50kWh | 156pk | FWD 38.800€ 330 BYD Atto 3 🇨🇳

60kWh | 204pk | FWD 38.740€ 335 Jeep Avenger 🇵🇱

50kWh | 156pk | FWD 38.500€ 310✓ Mini Cooper SE 🇨🇳

49kWh | 218pk | FWD 38.500€ 300 Opel Corsa GS Electric 🇪🇸

48kWh | 156pk | FWD 38.450€ 320 Renault ZOE EV50 🇫🇷

52kWh | 136pk | FWD 38.125€ 310 Citroën ë-C4 X 🇪🇸

46kWh | 136pk | FWD 37.900€ 290 Abarth 500e 🇮🇹

37kWh | 154pk | FWD 37.790€ 200 Citroën ë-C4 🇪🇸

46kWh | 136pk | FWD 37.400€ 265 Renault Mégane EV60 🇫🇷

60kWh | 218pk | FWD 37.340€ 345 Mazda MX-30 🇯🇵

31kWh* | 145pk | FWD 37.070€ 160✓ Fiat 500e Cabrio 🇮🇹

37kWh | 118pk | FWD 36.790€ 240✓ Citroën ë-Berlingo 🇵🇹

46kWh | 136pk | FWD 36.550€ 215 Nissan Leaf 🇬🇧

39kWh | 150pk | FWD 36.550€ 240+ Smart #1 Pro 🇨🇳

46kWh* | 272pk | RWD 36.495€ 250 Peugeot e-208 🇸🇰

48kWh | 156pk | FWD 36.480€ 320 Opel Corsa Electric 🇪🇸

46kWh | 136pk | FWD 36.350€ 285 MG ZS EV SR 🇨🇳

49kWh | 177pk | FWD 35.885€ 255 MG 5 Electric SR 🇨🇳

46kWh* | 177pk | FWD 35.885€ 250 Fiat 500e 3+1 🇮🇹

37kWh | 118pk | FWD 35.790€ 245 MG 4 Electric 64 🇨🇳

61kWh | 204pk | RWD 35.285€ 350 BYD Dolphin 🇨🇳

60kWh | 204pk | FWD 35.240€ 340 Peugeot e-208 🇸🇰

46kWh | 136pk | FWD 35.030€ 280✓ Mini Cooper E 🇨🇳

37kWh | 184pk | FWD 34.500€ 245 Fiat 600e 🇵🇱

50kWh | 156pk | FWD 34.290€ 325 Fiat 500e Berline 87kW 🇮🇹

37kWh | 118pk | FWD 33.790€ 250 MG 4 Electric 51 🇨🇳

50kWh | 170pk | RWD 32.785€ 280 BYD Dolphin 🇨🇳

44kWh | 95pk | FWD 29.990€ 270 Fiat 500e Berline 70kW 🇮🇹

21kWh | 95pk | FWD 29.790€ 150 Citroën ë-C3 🇸🇰

41kWh* | 113pk | FWD 23.300€ 255 Renault Scenic EV 🇫🇷

60kWh | 170pk | FWD 39.950€ 345 Renault Twingo ZE 🇸🇮

21kWh | 82pk | RWD 23.250€ 150 Dacia Spring 65 🇨🇳

24kWh* | 65pk | FWD 22.690€ 175 Dacia Spring 45 🇨🇳

24kWh* | 45pk | FWD 20.990€ 185