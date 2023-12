Regels voor lage-emissiezones blijven ongewijzigd in 2024

De regels voor de Belgische lage-emissiezones in Brussel, Antwerpen, Gent en Wallonië blijven zo goed als ongewijzigd in 2024.

Binnen enkel weken stappen we het jaar 2024 binnen. Een nieuw jaar, dat betekent meestal ook nieuwe regels, nieuwe beperkingen en nieuwe of hogere belastingen. In het geval van de Belgische lage-emissiezones worden we echter een jaartje ontzien, want alles blijft zo goed als ongewijzigd.

LEZ Brussel

Concreet wil dit zeggen dat dieselauto’s met euro 5-norm (of hoger) en benzinewagens met euro 2-norm (of hoger) nog steeds Brussel mogen binnenrijden. Pas vanaf 2025 zal een diesel in Brussel minstens euro 6 moeten voorleggen en een benzine minstens euro 3.

Auto’s die niet aan de regels voldoen kunnen nog steeds een toelating kopen. Die “dagpas” kost 35€ per dag.

LEZ Antwerpen en Gent

In de lage-emissiezones van Gent en Antwerpen moeten dieselauto’s minstens een euro 5-norm hebben en benzinewagens minstens een euro 2-norm. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in Brussel.

Het verschil met Brussel is dat deze euro 5-diesels en euro 2-benzines nog een jaartje langer Antwerpen en Gent binnen mogen. In 2023 heeft de Vlaamse regering immers beslist dat deze auto’s een jaar uitstel krijgen, en pas vanaf 2026 een toegangsverbod krijgen.

Ook in Antwerpen en Gent kunnen verboden auto’s een dagpas bekomen aan 35€ per dag. Euro 4 dieselauto’s kunnen tot en met 2024 nog steeds een voordeligere weekpas, maandpas, 4-maandpas of jaarpas verkrijgen.

LEZ Wallonië

Ook voor het hele grondgebied van Wallonië is er een lage-emissiezone in de maak. Die had normaal in 2023 van start moeten gaan, maar dat plan is uitgesteld, voorlopig tot 2025.

Wie een handig overzicht wil van alle Belgische lage-emissiezones, en hoe die de komende jaren zullen veranderen, kan hier terecht.