OFFICIEEL: Zoveel kost de Tesla Cybertruck (2024)

Tesla is begonnen met het uitleveren van de Cybertruck en daardoor komen we nu meer te weten over prestaties en prijzen.

Het is ondertussen vier jaar geleden dat Tesla z’n elektrische pick-up truck, de Cybertruck, voorstelde. Na enkele keren uitstel is Tesla vorige week begonnen met de eerste leveringen. Daardoor komen we nu ook meer te weten over de specificaties.

De Cybertruck is er voorlopig in drie versies.

De instapper heet RWD, heeft achterwielaandrijving en een theoretisch rijbereik van ongeveer 400 km (EPA-schatting). Deze versie accelereert in 6,5 seconden naar 97 km/u. De RWD kost 49.890$ en zal in de VS ten vroegste leverbaar zijn vanaf 2025.

De tussenversie heet AWD, heeft vierwielaandrijving, 600 pk, 123 kWh batterijcapaciteit en een theoretisch rijbereik van 547 km. De 0 tot 97 km/ sprint duurt 4,1 seconden en de auto heeft een topsnelheid van 180 km/u. Deze versie kost 68.890$ en wordt vanaf 2024 leverbaar in de VS.

Cyberbeast

De topversie heet Cyberbeast, heeft vierwielaandrijving met twee motoren op de achteras en één op de vooras, 845 pk en een topsnelheid van 210 km/u. De 0 tot 97 km/u sprint wordt afgewerkt in amper 2,6 seconden. De Cyberbeast kost 96.390$ en kan in 2024 geleverd worden in de VS.

Onze collega’s van carwow waren aanwezig op een event in Texas waar de eerste exemplaren in ontvangst genomen werden door klanten die bovenaan de wachtlijst stonden. In onderstaande video proberen ze, in weliswaar chaotische omstandigheden, zoveel mogelijk details te weten te komen over de Cybertruck.

Of de Cybertruck nu wel of niet naar Europa komt, eventueel in aangepaste vorm, en wanneer dat dan zou zijn, is nog altijd niet duidelijk. Dit ondanks het feit dat er ook in Europa tienduizenden klanten zijn die een reservatie lopen hebben op het voertuig.

