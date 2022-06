Toyota’s elektrische offroader valt in de prijzen

Met de “Compact Cruiser EV” heeft Toyota in Milaan de “Car Design Award” gewonnen.

In december 2021 onthulde Toyota in Tokio de Compact Cruiser EV, een compacte en volledig elektrische terreinwagen. De offroader ziet er stoer en robuust uit, en heeft volgens Toyota stijlelementen van de eerste generatie Land Cruiser.







Doordat hij ontworpen is in Toyota’s Europese designstudio in Nice (Frankrijk), voelt het ontwerp ook Europeser aan dan we van Toyota producten gewend zijn.

Bij autojournalisten valt de auto duidelijk in de smaak, want tijdens de “Milano Design Week” werd hij bekroond met de “Car Design Award for Concept Cars”. De selectie gebeurde door 11 journalisten van verschillende Europese autotijdschriften.

Of de Compact Cruiser EV in productie zal gaan, wil Toyota nog niet bevestigen. Wij hopen alvast van wel, en misschien maakt deze onderscheiding de kans een beetje groter.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.