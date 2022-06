Nationale Bank wil fiscaal voordeel bedrijfswagen én snelheid verlagen

Om de koopkracht van de bevolking op peil te houden in deze tijden van hoge inflatie, komt de Nationale Bank met een aantal ideeën.

De inflatie schiet al een jaar lang door het dak in België. Daarom is de regering op zoek naar maatregelen, los van de klassieke loonindexatie, om de koopkracht van de Belgen op pijl te houden.







Een expertengroep, onder leiding van Pierre Wunsch van de Nationale Bank, heeft daarvoor twaalf voorstellen op tafel gelegd bij de federale regering. Die gaan van het belasten van overwinsten van ondernemingen tot het uitbreiden van het sociaal tarief voor energie, maar er zitten ook twee maatregelen tussen die betrekking hebben op mobiliteit.

2 miljard euro

Ten eerste vinden de experten dat het fiscaal voordeel van bedrijfswagens op de schop moet of snel moet afgebouwd worden. Dit gunstregime kost de staatskas jaarlijks ongeveer €2 miljard, en dit geld zou beter aangewend kunnen worden om de koopkracht te ondersteunen, zo luidt de redenering.

LEES OOK: Vanaf september 100 km/u op Brusselse ring om klimaat te redden

Een tweede voorstel is het verlagen van de maximumsnelheid op de autosnelweg van 120 km/u naar 100 km/u. Zo daalt het verbruik met 12% tot 18%, en die besparing kan de koopkracht van de snelweggebruiker (zonder bedrijfswagen) ten goede komen.

Het gaat hier om twee ballonnetjes die al jaren worden opgelaten, en die dus vroeg of laat wel eens hun uitwerking zullen krijgen. Never waste a good crisis, -isis, -isis, -isis, hoor ik weergalmen in de gangen van de Nationale Bank. Wat ik er minder hoor weergalmen is om weer eens een gezond monetair beleid te voeren, maar daar hebben ze natuurlijk niet veel meer over in de pap te brokken.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.