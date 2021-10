Tesla Model 3 is duur in België, maar in Singapore kost hij 150.000$

Tesla’s zijn relatief duur in België, maar in Singapore betalen klanten er pas écht veel voor.

Afgaande op de reacties op onze sociale media, vinden vele lezers de goedkoopste Tesla, de Model 3, nog altijd een te dure auto. Belgische prijzen beginnen dan ook rond de 50.000€, wat je bezwaarlijk goedkoop kan noemen.

Maar het kan altijd erger. In Singapore bijvoorbeeld. Daar probeert de overheid autobezit en -gebruik al decennia lang te ontraden met torenhoge belastingen, en Tesla ontsnapt er niet aan.

Succesvolle start

Tesla lanceerde z’n activiteiten in Singapore begin 2021, en biedt er momenteel enkel de Model 3 aan. Die kost er omgerekend, met alle belastingen inbegrepen, ongeveer 150.000$!

Gefortuneerde Singaporezen zijn het gewoon om veel te betalen voor een auto, en dus doet de Model 3 het er helemaal niet slecht. Volgens persagentschap Reuters werden er in september 2021 alleen al 314 Tesla’s geregistreerd. Enkel Toyota (778) en Honda (466) deden beter.

Singapore is nochtans niet bepaald een koploper wat betreft de transitie richting elektrische mobiliteit. In 2018 hebben we daarover een vertegenwoordiger van de Singaporese overheid geïnterviewd, en die liet verstaan dat het geen prioriteit was en dat ze eerst wilden zien hoe elektrische mobiliteit zou evolueren in andere landen.

Toch heeft Singapore ondertussen reeds enkele doelstellingen geformuleerd. Zo wil het tegen 2030 over 60.000 laadpunten beschikken, en tegen 2040 de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren uitfaseren.

