Dit zijn de prijzen van nieuwe Mercedes C plug-in hybride (2022)

Mercedes heeft de Belgische prijzen bekend gemaakt van de nieuwe C 300e berline en break.

Door hun fiscaal voordeel zijn plug-in hybrides nog altijd zeer gegeerd op de zakelijke markt, dus kon Mercedes niet anders dan op hun nieuwste C-Klasse (W206, vijfde generatie) ook een plug-in hybride aandrijflijn aan te bieden.

Die komt er nu in de vorm van de C 300e. Deze combineert een 2-liter 4-cilinder benzinemotor met een elektromotor en een 25,4 kWh batterij. De batterijcapaciteit is daarmee groter dan in een elektrische Smart. Het is ook dubbel zoveel als in de vorige plug-in hybride C-Klasse die het met 13,5 kWh moest doen. Daardoor gaat het theoretische elektrische rijbereik voorbij de 100 km, en zal hij in België voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn.

Hoeveel al dat plug-in plezier moet kosten weten we sinds vandaag ook. De C 300e berline krijgt een vanafprijs van 55.055€ incl. BTW, en de C 300e break kost minstens 56.507€.

