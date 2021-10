Dit is de nieuwe Range Rover (2022), en hij stekkert er op los!

Land Rover heeft een volledig nieuwe Range Rover klaar. Die krijgt verschillende plug-in hybride aandrijflijnen, en binnenkort zelfs een volledig elektrische versie.

De Range Rover is één van de grootste iconen van de Britse auto-industrie, en om dat icoon in leven te houden, is het hoog tijd voor een update. De huidige, vierde generatie, Range Rover is immers al een decennium op de markt (2012), en begint dus wat kraaiepootjes te vertonen.

Afgelopen nacht heeft Land Rover de eerste beelden en specificaties vrijgegeven van de nieuwe Range Rover. Het gaat om een vijfde generatie model dat gebouwd is op het nieuwe modulaire MLA (modular longitudinal architecture) platform.

De auto komt begin 2022 op de markt met een hele reeks benzine- en dieselmotoren. Er komen ook van bij het begin 2 plug-in hybride aandrijflijnen (440 pk, en 510 pk) in het gamma. Die PHEV’s krijgen een elektrische actieradius tot 100 km en een officiële CO2-uitstoot die onder de 30 gram duikt.

Door de grote batterij en lage CO2-uitstoot zullen deze plug-in hybrides zo goed als zeker voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn in België. Dat is een pak voordeliger dan de huidige plug-in hybride Range Rover, die amper voor 50% fiscaal aftrekbaar is.

Land Rover belooft meteen ook een volledig elektrische versie van de nieuwe Range Rover. Specificaties zijn er nog niet, maar we mogen wel al weten dat hij in 2024 op de markt komt.

De nieuwe Range Rover is verkrijgbaar met korte (SWB) of lange wielbasis (LWB). De lange versie kan je bestellen als 7-zitter.

Prijzen van de plug-in’s zijn er nog niet, maar de goedkoopste benzineversie start bij 123.800€. De PHEV’s zullen je bankrekening nog een serieus pak lichter maken, maar aangezien JLR enkel nog de allerrijksten wil bedienen, kan dat geen probleem zijn.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.