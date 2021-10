D’Ieteren komt dan toch een beetje naar Brussel autosalon (2022)

Ondanks een eerdere annulatie, heeft d’Ieteren dan toch beslist om één van hun opkomende automerken naar het Brusselse autosalon (2022) te sturen.

Vorige maand raakte bekend dat de 2022-editie van het Brusselse autosalon het zonder de D’Ieteren merken zal moeten doen. De Elsense auto-importeur maakt zich immers zorgen over de aanhoudende corona-beperkingen en is tegelijk stevig aan het besparen door tegenvallende resultaten. Een opdonder voor het salon, want de D’Ieteren automerken, met o.a. Audi, VW, Skoda en Seat, vertegenwoordigen 30% van de Belgische automarkt.

Maar organisator Febiac heeft de voorbije weken blijkbaar stevig op d’Ieteren ingepraat, wat er nu in resulteert dat d’Ieteren toch een inzending doet. Seat’s sportwagenpoot “Cupra” zal in januari namelijk naar het salon komen, zo maakte d’Ieteren deze ochtend bekend in een persbericht. Cupra zal in Brussel twee modellen tonen, namelijk de plug-in hybride Formentor en de volledig elektrische Born.

De manager van Cupra België, Aurélie Vanneste, verwoordt het als volgt: “Wij kijken ernaar uit om Cupra aan het grote publiek te kunnen tonen tijdens de Brussels Motor Show. Onze elektrische toekomststrategie, de unieke stijl van onze Cupra-modellen en de sportieve insteek van het merk zullen de bezoekers van de Brussels Motor Show niet onberoerd laten.”

