“EU moet na 2035 thermische auto’s blijven produceren voor buitenland”

Eurocommissaris Thierry Breton raadt de Europese autofabrikanten aan om de productie van verbrandingsproducten niet stop te zetten. Het kan namelijk een belangrijk exportproduct blijven, én een mogelijke noodoplossing indien de EU tegen 2035 niet over de nodige batterijen beschikt.

Vorige week bereikte het Europees parlement een akkoord over het verbod op auto’s met verbrandingsmotoren. Zoals ik vorige week reeds schreef, las ik toch vooral veel openingen in het akkoord om later van koers te veranderen, en die gedachte wordt nu bevestigd door Thierry Breton, eurocommissaris voor de interne markt.







Hij steunt het verbod op ICE auto’s, maar vindt tegelijkertijd dat we te afhankelijk zijn van China om de switch naar elektrisch te maken. China heeft namelijk 50% van de wereldwijde batterijmarkt in handen, en Europa slechts 5%. Zowel de ontginning als de verwerking van de benodigde grondstoffen (lithium, kobalt, grafiet, nikkel) zijn niet Europa’s sterkste punten, maar China heeft ondertussen de halve wereld de facto gekoloniseerd om hun aanvoer te verzekeren.

Verbrandingsmotor als exportproduct

Via de Franse krant Les Echos raadt Breton de Europese autofabrikanten dan ook aan niet te stoppen met de productie van verbrandingsmotoren. Als we de vooropgestelde doelstelling om ICE te verbieden in 2035 toch halen, zullen we die verbrandingsmotoren immers nog kunnen verkopen in het buitenland. Breton denkt namelijk dat er buiten de EU, ook na 2035, nog veel nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren zullen verkocht worden.

Het volledige artikel kan je lezen via de website van Les Echos (betaalmuur).

