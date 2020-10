Wordt belasting op zware auto’s het einde voor de SUV?

In Frankrijk is de kogel door de kerk; er komt een extra belasting op wagens die meer dan 1.800 kg wegen. Wordt het einde van de SUV hiermee ingeleid?

In 2021 zal de Franse regering een nieuwe belasting invoeren voor wagens die meer dan 1.800 kg wegen. Het zou concreet gaan om 10€ per extra kilogram. Plug-in hybrides, elektrische en waterstofauto’s worden (voorlopig) vrijgesteld, en auto’s met 7 zitplaatsen krijgen een aangepaste formule.

Het idee komt van het burgerinitiatief convention citoyenne pour le climat. Die hadden de gewichtslimiet liever op 1.400 kg gezien, maar uiteindelijk is men gestrand op 1.800 kg. Het lijkt niet ondenkbaar dat de gewichtslimiet over de jaren heen zal dalen.

Dit is de ideale belasting om de crossover-isering en obesitas in de auto-industrie te beginnen aanpakken, en het zal waarschijnlijk navolging krijgen in andere landen.