Polestar 2 krijgt goedkopere versies in 2021

De Polestar 2 is sinds dit jaar op de markt voor een stevig prijskaartje van 58.900€. Volgend jaar komen er ook goedkopere uitvoeringen.

De Polestar 2 is een volledig elektrische crossover, die directe competitie vormt voor de Tesla Model 3. De Polestar 2 kwam dit jaar in België op de markt. De lanceringsversie beschikt over vierwielaandrijving en een 78 kWh batterij, goed voor een praktisch rijbereik van 380 km. De auto kost 58.900€.

Voor wie wil instappen aan een lagere prijs is er goed nieuws. Volgend jaar komt de Polestar 2 ook als Standard Range en als Long Range. Beide auto’s krijgen voorwielaandrijving, en de Standard Range krijgt een kleinere batterij.

Prijzen en specificaties zijn nog niet bekend, maar wij verwachten dat de Standard Range een 50 kWh batterij krijgt, en de Long Range dezelfde 78 kWh als in de huidige Polestar 2. Vanafprijzen zullen naar onze inschatting uitkomen op 45.000€ en 55.000€.

De eerste leveringen van de Standard en de Long Range volgen in het derde kwartaal van 2021.

