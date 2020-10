Quasi elke Tesla Model 3 levering is komende tijd Made in China

Het ziet er naar uit dat quasi elke Tesla Model 3 die de komende tijd in Europa geleverd zal worden, in China geproduceerd is.

Het zag er vorige week reeds naar uit dat Tesla z’n productie voor Europa, van de VS naar China aan het verkassen was, en nu wordt het bevestigd in een Chinese krant.

Volgens The Paper staan er momenteel in Shanghai 7.000 Model 3’s klaar om per schip te vertrekken richting België. Van bij ons zullen ze dan verder verdeeld worden naar Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Zweden en Zwitserland.

Het is nog altijd niet duidelijk wat de strategie hierachter is, maar met het getal (7.000) dat nu in The Paper verschenen is, hebben we wel al een idee over de volumes. Om dit in perspectief te plaatsen; Tesla verkoopt in Europa ongeveer 8.000 Model 3’s per maand, dus de vracht die nu op komst is, is voldoende om aan ongeveer een maand van bestellingen te voldoen. Het lijkt er dus op dat zowat elke Europese Model 3 tegenwoordig uit een Chinese fabriek zal rollen.

