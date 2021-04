Terwijl de meeste autofabrikanten zware verliezen moeten slikken door de COVID-pandemie, sneuvelt bij Tesla het ene productierecord na het andere.

Het gaat goed bij Tesla. Ondanks de coronacrisis slaagt het bedrijf er in om te blijven groeien.

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 leverde en produceerde Tesla namelijk meer auto’s dan ooit tevoren. Het produceerde wereldwijd 180.388 auto’s, en het leverde er 184.800 aan klanten. 182.800 stuks waren Model 3’s en Model Y’s, 2.020 auto’s waren Model S’en en Model X’en.





Het vorige record dateert nog maar van Q4 2020; toen leverde Tesla 180.000 auto’s. Vergelijken we met het eerste kwartaal van 2020, dan stellen we een verdubbeling vast! In Q1 2020 leverde Tesla namelijk 88.000 auto’s.

Nochtans liep het afgelopen kwartaal niet van een leien dakje. De productie in Fremont (Californië) lag een aantal dagen stil door een tekort aan onderdelen. Bovendien lag de productie van de Model S/X volledig stil omdat de fabriek moet aangepast worden aan de Model S facelift.

Als de opstart van de Model S facelift productie meezit, en er niet te veel onverwachte perikelen opduiken, dan wordt Q2 2021 naar verwachting opnieuw een recordkwartaal.

