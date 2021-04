Dit zijn de 10 zuinigste auto’s op benzine in 2021

Nu milde hybride en hybride technologie stilaan standaard wordt op steeds meer auto’s met benzinemotor, worden deze wagens ook steeds zuiniger. Hier volgt een overzicht van de 10 zuinigste auto’s op benzine.

10. Toyota Corolla Hybrid

Op plaats 10 hebben we de recent gefacelifte Toyota C-HR. Deze crossover verbruikt met z’n 1.8 hybridemotor 4,9 liter benzine per 100 km, volgens de WLTP-cyclus. Hij kost in België 30.550€. Let op, de C-HR is ook verkrijgbaar met een 2.0 hybridemotor, maar die versie verbruikt 5,3 liter per 100 km.

De C-HR deelt de tiende plaats eigenlijk met de Hyundai Kona Hybrid, de Toyota Corolla Berline en Hatchback. Deze drie auto’s verbruiken op papier eveneens 4,9 liter per 100 km.

9. Kia Niro Hybrid

Op plaats 9 hebben we de Kia Niro hybride. Deze SUV verbruikt 4,8 liter benzine per 100 km (WLTP). Z’n officiële CO2-uitstoot bedraagt 110 gram/km. De Niro hybride kost 27.340€.

8. Honda Jazz Crosstar e:HEV

Plaats 8 en 9 worden in feite gedeeld, want ook de Honda Jazz Crosstar e:HEV verbruikt slechts 4,8 liter benzine.

7. Suzuki Swace Hybrid

De gloednieuwe Suzuki Swace Hybrid komt plaats 7 bezetten in het overzicht. Deze hybride break tekent een verbruik van 4,7 liter benzine op. De Swace kan de jouwe zijn voor 29.999€.

6. Toyota Corolla Touring





Plaats 6, 5 en 4 worden gedeeld door drie auto’s die 4,5 liter verbruiken.

We beginnen met de Toyota Corolla Touring. Hoewel dit quasi identiek dezelfde auto is als de Suzuki Swace, scoort de Corolla op papier beter qua verbruik. De catalogusprijs is met 27.990€ bovendien lager, maar mits wat onderhandelen krijg je de Swace ongetwijfeld ook tot dat niveau.

5. Hyundai Ioniq Hybrid

Ook de Hyundai Ioniq in hybrideversie doet het met 4,5 liter per 100 km (WLTP). De hybride Ioniq kost 26.749€.

4. Honda Jazz e:HEV

En we zijn terug bij de Honda Jazz, want de minder stoere versie van de Jazz verbruikt slechts 4,5 liter (tegenover 4,8 voor de “crosstar” uitvoering).

3. Renault Clio E-Tech

Renault is nog maar recent actief in het hybride segment, en hun nieuw Clio E-Tech schopt het al tot de top drie! De hybride Clio doet het volgens de WLTP-cyclus met amper 4,4 liter benzine per 100 km. Z’n Belgische prijs bedraagt bovendien slechts 22.900€.

2. Toyota Prius

Op plaats twee hebben we de granddaddy onder de hybrides, de Toyota Prius. Mede dankzij z’n aerodynamische druppelachtige vorm heeft de Prius slechts 4,1 liter benzine per 100 km nodig.

1. Toyota Yaris Hybrid

Plaats 1 wordt eveneens gekaapt door een auto uit de Toyota-stal; de recent vernieuwde Yaris hybride (foto boven dit artikel). Deze compacte stadsauto geraakt met 4,0 liter benzine 100 kilometer ver. Bekijk hier z’n prijs en specificaties.

