Vijf redenen waarom Volkswagen ID.4 een verkoopskanon wordt

Ik reed afgelopen week met de gloednieuwe Volkswagen ID.4. Hier zijn vijf redenen waarom ik denk dat hij potten gaat breken in de verkoopcijfers.

1. Het is een echte elektrische auto

Veel middenklasse elektrische SUV’s op de markt zijn gebouwd op een platform dat zowel elektrische als benzine-aandrijflijnen moet kunnen huisbergen. Denk bijvoorbeeld aan de Hyundai Kona, Kia Niro, Opel Mokka of MG ZS. Dat voelt in de rijbeleving toch altijd een beetje als een mossel-noch-vis-verhaal. Bovendien zijn ook de infotainment-systemen op dergelijke auto’s veel meer gericht op benzine- of diesel-rijden.

Niet zo bij de ID.4. Die is gebouwd op het MEB-platform, dat uitsluitend ontwikkeld is voor elektrische wagens van de VW-groep. Ook de infotainment-schermen en systemen hebben een “digital-native” touch. Dit alles maakt dat de ID.4 aanvoelt als een echte elektrische auto. Van alle EV’s waar ik al mee gereden heb, zijn de ID.4, samen met de Polestar 2 en de ID.3, de auto’s die het dichtste aanleunen bij, wat nog altijd de referentie in de kamer is, de Tesla Model 3.

2. Hij heeft tonnen rijbereik

Wanneer ik de specificaties vooraf op papier bekeek, dacht ik dat de ID.4 (met 77 kWh batterij) zou uitkomen op een realistische actieradius van 350 km. In de praktijk blijkt hij iets efficiënter. Ondanks z’n SUV-architectuur kwam ik uit op een verbruik van 20,5 kWh per 100 km, wat resulteert in een rijbereik van 375 km, en dat lijkt me meer dan de gemiddelde gebruiker ooit nodig kan hebben. Of in ieder geval voldoende om van Oostende naar de Botrange te rijden.

3. Het is een SUV

De Volkswagen ID.3 en de Tesla Model 3 streden in 2020 om de eerste plaats in de Europese verkoopcijfers. De ID.3 eindigde op nummer één met 28.108 verkochte exemplaren, gevolgd door de Model 3 met 24.664 stuks.





Maar wat het volk wil is een SUV, dus is de kans groot dat in 2021/2022 een competitie zal losbarsten tussen de Tesla Model Y en de Volkswagen ID.4. Wie het zal halen? Geen ID, maar het wordt een strijd om naar uit te kijken.

4. Hij heeft een trekhaak!

Met de ID.3 wou Volkswagen bewijzen dat ze een begeerlijke elektrische auto konden maken, die goedkoper is dan de Tesla Model 3. Een echte “35.000$” EV voor het volk dus. Iets wat Tesla lang beloofd heeft, maar waar ze eigenlijk nooit echt in geslaagd zijn.

Maar op zo een 35.000$ EV haal je weinig winstmarge. Daardoor lijkt Volkswagen al z’n pijlen nu te richten op de ID.4. Die heeft een hogere instapprijs (want hey, het is een SUV), en dus hogere winstmarges.

Volkswagen ID.4: prijs & specificaties

Een bewijs daarvan? De ID.4 heeft een trekhaak. De ID.3 heeft die niet, terwijl de auto’s technisch quasi identiek zijn… een bewuste keuze om de ID.4 voor te trekken?

5. Hij is goedkoper dan de concurrentie

Met een vanafprijs van 47.280€ is de ID.4 zeker geen goedkope auto, maar hij is wel goedkoper dan z’n dichtste rivalen. Goedkoper dan bijvoorbeeld de Tesla Model Y (63.000€), de Polestar 2 (58.900€) of de Jaguar I-Pace (64.990€).

Bovendien komt er later dit jaar nog een nieuwe ID.4 instapversie met 52 kWh batterij. Die zal allicht onder de 40.000€ duiken.

Wil je artikels zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.