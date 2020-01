Range Rover Evoque komt in 2020 ook als plug-in hybride

Land Rover breidt z’n plug-in hybride gamma verder uit in 2020. De nieuwe Evoque is het volgende model dat een stekker krijgt.

Momenteel heeft Land Rover twee plug-in hybrides in het gamma, met name de Range Rover en Range Rover Sport. De wagens kosten respectievelijk 126.100€ en 90.000€.

Dit jaar plant Land Rover o.a. de Evoque aan het stopcontact te hangen. De Evoque is een kleinere SUV en is momenteel enkel leverbaar met diesel en benzinemotoren. Z’n vanafprijs met dieselmotor bedraagt 39.025€. Onder druk van de nieuwe Europese CO2-normen wordt in 2020 een plug-in hybride aan het gamma toegevoegd. Specificaties zijn nog niet bekend, en ook of de auto 100% fiscaal aftrekbaar wordt (in België) is niet zeker.

De voorstelling van de Evoque PHEV zou in de lente van 2020 moeten plaatsvinden en de eerste leveringen volgen vermoedelijk eind 2020.